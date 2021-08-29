Euro
9.8557
-0.26%
Dolar
8.3434
-0.53%
Altın
487.77
0.96%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
403.072
-1.13%
EXEN Coin
26.35
-0.37%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 23 C

    Bursa'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı

    İznik'te yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerinin 3 saat süren söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.
    • İHA
    • 29.08.2021 - 05:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı

    Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Çamoluk mahallesi'ne 2 km uzaklığı bulunan ormanlık alana yıldırım düştü.

    YANGIN ÇIKTI

    Yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı.

    Yangını görenlerin durumu bildirmesi üzerine yangına İznik Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye,Buski ve köylülerin yardımı ile yangına müdahale edildi.

    3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

    3 saat süren söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

    Bursa da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı #1

    Bursa da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı #2

    Bursa da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir