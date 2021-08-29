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- Bursa'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı
Bursa'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı
İznik'te yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerinin 3 saat süren söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.
- İHA
- 29.08.2021 - 05:25
Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Çamoluk mahallesi'ne 2 km uzaklığı bulunan ormanlık alana yıldırım düştü.
YANGIN ÇIKTI
Yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangını görenlerin durumu bildirmesi üzerine yangına İznik Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye,Buski ve köylülerin yardımı ile yangına müdahale edildi.
3 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
3 saat süren söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.