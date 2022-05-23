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    Bursa'da yırtıcı kuş, yuva yaptığı ofise yılan taşıyor

    Bir iş yerinin balkonuna yuva yapan yırtıcı kuş kerkenez, avladığı yılan ve fareleri de ofise getiriyor.
    • 23.05.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 10:10
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    Bursa'da yırtıcı kuş, yuva yaptığı ofise yılan taşıyor

    Bursa'daki bir iş yeri çalışanları, kendilerine her gün eşlik eden yırtıcı kuşla birlikte şaşkınlık yaşadı.

    Kerkenez olduğu belirlenen yırtıcı kuşun sürekli iş yerlerinin etrafında uçmasıyla endişelenen ofis çalışanları, kuşu izlemeye başladı.

    Bu yırtıcı kuş, bir süre sonra yılan ve fare avlayarak ofisin balkonuna getirdi.

    Yuva yapıp yumurtladı

    Durumdan şüphelenen internet gazetesi çalışanları, kuşun balkonda sürekli konduğu bitkileri incelediğinde buraya kuşun yuva yapıp yumurtladığını gördü.

    Kerkenezin yumurtladığı balkonu kullanıma kapatan ofis çalışanları, yavrular büyüyüp uçana kadar burayı kullanmama kararı aldı.

    Bursa da yırtıcı kuş, yuva yaptığı ofise yılan taşıyor #1

    Etçil kuşlar popülasyonu dengede tutuyor

    Çalışanlar kuşun yırtıcı olmasına rağmen ona sahip çıkıp korumaya aldı. Çoğunlukla kemirgenlerle beslenen bu etçil kuşlar, tarım alanlarına zarar veren canlıların popülasyonunu dengede tutarak eko sistemler için çok önemli rol oynuyor.

    Bursa da yırtıcı kuş, yuva yaptığı ofise yılan taşıyor #2

    "Daha önce hiç duymadım"

    Kerkenezin ofislerine yuva yaptığını ifade eden ofis müdürü Ebru Yiğit, "Artık ofisimizde yırtıcı kuşumuz var. Kuş ofisin balkonuna 6 tane yumurta bırakmış. Kuşu rahatsız etmemek için perdeleri kapattık. Oraya hiç bir şekilde girmiyoruz. Burası 2 yıllık ofis, biz 1 yıldır kendisini görüyoruz. Sürekli gelip gidince, buraya yuva yaptığını gördük. Ben yırtıcı bir kuşun bir ofise yumurtladığını daha önce hiç duymadım." dedi.

    Bursa da yırtıcı kuş, yuva yaptığı ofise yılan taşıyor #3

    "7 kişiydik, 1 kişi daha eklendi"

    Mehribar Aykan, "Biz yerel haber servisi yapıyoruz. Burada 7 kişi çalışıyoruz. Bir kişi daha eklendi. O da kerkenez kuşumuz. Sürekli buralarda uçunca araştırma yaptık, kuşun balkonumuza yumurtladığını gördük. Buraya yılanla ve fareyle geldiği oluyor. Avladığı hayvanları buraya yuvasına getiriyor." şeklinde konuştu.

    Bursa da yırtıcı kuş, yuva yaptığı ofise yılan taşıyor #4


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