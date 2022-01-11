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    Bursa'da yiyecek avındaki ayılar kamerada

    Yaban hayatının korunması için kurulan fotokapanlarla ayılar, yiyecek ve su arayışındayken kayıt altına alındı.
    • AA
    • 11.01.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 17:22
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    Bursa'da yiyecek avındaki ayılar kamerada

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını sürdürüyor.

    AYILAR SU İÇERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

    Bu kapsamda, ekiplerin yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere yerleştirdiği fotokapanlarla ayılar görüntülendi.

    Görüntülere ise yiyecek arayan, su içen ayılar ve yavruları yansıdı.

    Bursa'da yiyecek avındaki ayılar kamerada

    Bursa da yiyecek avındaki ayılar kamerada #1

    Bursa da yiyecek avındaki ayılar kamerada #2

    Bursa da yiyecek avındaki ayılar kamerada #3


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