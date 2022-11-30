Gemlik'te yolda rahatsızlanan kadının hastalığına bağlı hipoglisemik atak geçirdiği belirlenirken, oradan geçen bir kadın, "Bu doktorluk değil, hocalık. Muska yazıp boynuna taksınlar" dedi.

Bursa'nın Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi'nde kaldırımda yürüyen 57 yaşındaki Sevin G., bir anda yere yığıldı.

Çevredekilerin yardım ettiği kadına, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Sevin G.'nin, şeker hastası olduğu ve hipoglisemik atağa bağlı baygınlık geçirdiği belirlendi.

DHA'nın haberine göre; tedavisi yapılan Sevin G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada, olay sırasında yoldan geçen bir kadının yorumları kameraya yansıdı.

"Muska yazıp boynuna taksalar iyileşir"

Baygınlık geçiren Sevin G.'nin epilepsi krizi geçirdiğini düşünen ve "Kızım 22 senedir benim başımda. Benim kızım da böyle. Bırakıversem sokaklarda bu hale gelir. Benim kızım da epilepsi hastası." diyen kadın, sağlık ekiplerine de "Bu doktorluk değil, hocalık. Derin hoca da nerede, kimse biliyorum demiyor. İki satır muska yazıp boynuna taksalar o sarılık da gider ondan. O kuraklık da gider ondan." diye konuştu.

Bursa'da yolda bayılan kadına muska önerdi VİDEO























