İHA
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde lüks evlerin bulunduğu caddede, araçlarına yaptıkları ses sistemleriyle gezen magandalardan bıkan ev sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi.
Polis ekipleri, olay yerine gelerek araçları dağıttı.
BÖLGE SAKİNLERİ ARAÇLARIN ÜZERİNE SU SIKTI
Bir süre sonra tekrar gelen magandalar, son ses müzik ile lüks evlerin önünde seyretmeye başladı.
Duruma sinirlenen ev sahipleri, araçların üzerine balkondan su sıktı.
İlginç anlar, saniye saniye amatör kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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