DHA
Bursa'da yüzleri gülümseten bir olay yaşandı.
Annesiyle birlikte metroda yolculuk yapan bebek, bir anda huysuzlanarak ağlamaya başladı.
Ağlayan bebeği annesi sakinleştiremedi
Annesi, bebeğini sakinleştirmeye çalışasa da başarılı olamadı.
O sırada annenin imdadına, metroda klarnet çalıp yolculuk eden müzisyenler yetişti.
Klarnetle ninni çaldılar
Müzisyenler, klarnetle ninni çalıp minik bebeği uyutmayı başardı. Bebeğin annesiyse o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Bebeğin keyifle uyuduğu anlar yüzleri gülümsetti...Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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