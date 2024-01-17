DHA

Bursa'da yüzleri gülümseten bir olay yaşandı.

Annesiyle birlikte metroda yolculuk yapan bebek, bir anda huysuzlanarak ağlamaya başladı.

Ağlayan bebeği annesi sakinleştiremedi

Annesi, bebeğini sakinleştirmeye çalışasa da başarılı olamadı.

O sırada annenin imdadına, metroda klarnet çalıp yolculuk eden müzisyenler yetişti.

Klarnetle ninni çaldılar

Müzisyenler, klarnetle ninni çalıp minik bebeği uyutmayı başardı. Bebeğin annesiyse o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Bebeğin keyifle uyuduğu anlar yüzleri gülümsetti...

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)