İHA

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Emirsultan Türbesi ve yanındaki camisiyle ünlü Emirsultan Mahallesi'nde, yıllardır sahura kalkmak için davul çalınmıyor.

Bir rivayete göre, geçmişte aynı mahallede davul çalan bir kişinin, geceyi evinde geçirmesine rağmen sabahları 10 kilometre uzaklıktaki Atıcılar Mahallesi'ndeki bir mezarlıkta uyandığı söyleniyor.

Bu hikayeleri duyan davulcular, Emirsultan Mahallesi'nde sahur vakti davul çalmaktan kaçınıyor.

"Davul çalan kendini başka ilçede buluyor"

Uzun yıllardır mahallede oturan Emirsultan Mahalle Muhtar Azası Şerafettin Torun, şunları söyledi:

Uzun süredir bu mahallede oturuyoruz. Burada vatandaşlar “Pilava, pilava” diyerek sahura uyandırılıyor. Çünkü burada Emirsultan Hazretleri'nin davul sesinden rahatsız olduğu söyleniyor. Bir rivayete göre davul çalan bir kişi, evinde uyuduktan sonra kendini başka bir ilçede uyanmış bulmuş. Başka bir rivayete göre, kiminin davulu patlamış, kimi de akıl sağlığını kaybetmiş. Halk arasında bu rivayet yayılınca da yüz yıllardır davulcular burada davul çalmaya korkuyor. Bu mahallede vatandaşlar, “pilava, pilava” diye sahura kaldırılıyor.