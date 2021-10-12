Akan derelere karışan altın parçalarını toplayan avcılar, doğal altını topraktan ayırarak para kazanıyor.

Doğada oldukça fazla olan ve Uludağ'da eski maden yataklarından kopup gelen vahşi altını arayan meraklıları, soluğu Bursa'da aldı.

Altın avcıları, derelerin getirdiği su kenarlarındaki toprakları eleyerek gram gram altın topluyor.

Bursa’da da doğadan vahşi olarak altın toplayan bu işin meraklısı çok sayıda kişi bulunuyor.

DERE KENARINDAKİ TOPRAK, MAKİNEYLE ELENİYOR

Bu işi yapan meraklılar, geçmiş tecrübelerine dayanarak derelerde altının nerelerden çıkacağını tahmin edip, dere kenarlarındaki toprakları makine yardımıyla eliyor.

BU İŞİ YAPAN ON BİNLERCE KİŞİ VAR

Günlük 1 ton 500 kilo toprak eleyen altın avcıları, gram gram altın bulup hatırı sayılır kazanç elde ediyor. Kaçak olarak define kazarak altın arayanlara nispeten derelerden altın toplamanın yasal olduğunu belirten meraklılar; Türkiye’de bu işi yapan on binlerce kişinin bulunduğunu belirtiyor.

Bursa'daki altın avcıları, akan dereden toprak eleyerek servet biriktiriyor VİDEO



"6 YILDA 500 GRAM ALTIN TOPLADIM"

6 yıldır derelerde doğal altın aradığını ifade eden Emre Aydın, "Altın avcısıyım. Bu işe 6 yıl önce hobi olarak başladım. Bu altın doğada her yerde bulunuyor. Bu sadece aramasını ve yerini bileceksin. Biz 6 yıllık tecrübemizle nerelerden çıktığını tespit edebiliyoruz. Bu iş için makine aldık. Bu makine sayesinde günde 1 ton 500 kilo toprağı eleyebiliyoruz. Bu işi hobi olarak devam ettiriyoruz. Ben başka bir işte çalışıyorum hafta sonları 2 gün tatilim var, onu da altın arayarak değerlendiriyorum. Kaynağına denk geldiğimizde günde 15 gram altın bulduğumuz oldu. 6 yıl içinde 500 gram altın topladım." dedi.



