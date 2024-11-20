Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bursa'da görenleri hayrete düşüren bir kavga çıktı.

Olay, Nilüfer ilçesinde bulunan Marka Alışveriş Merkezi'nde yaşandı.

KÖPEKLE ALINMAYINCA TARTIŞMA ÇIKTI

Kız arkadaşıyla gezmek için AVM'ye gelen kişi, x-ray cihazından geçtikten sonra, kız arkadaşını köpekle geldiği için içeri almayan güvenlikle tartışmaya başladı.

Hızla artan tansiyon sonrası taraflar bir anda kavgaya tutuşunca tekme ve yumruklar havada uçuştu.

BACAĞINDAN ISIRDI

Destek ekibin gelmesiyle yere düşürülen şahsın bu kez de güvenlik tarafından bacağı ısırıldı.

O ANLAR KAMERADA

O anlar kameraya yansırken taraflar, bir süre sonra uzlaşıp birbirlerinden şikayetçi olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.