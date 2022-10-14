- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Bursa'daki balıkçının ağına köpek balığı takıldı
Bursa'daki balıkçının ağına köpek balığı takıldı
Mudanya açıklarında avlanan balıkçı, 5 metre uzunluğunda ve 500 kilo ağırlığında bir köpek balığı yakaladı. Görenleri şaşkına çeviren köpek balığı vinç ile kaldırıldı.
- 14.10.2022 - 09:59
- Güncelleme : 14.10.2022 - 10:25
Av yasağının Eylül ayında sona ermesi ile birlikte, balıkçılar ava çıkmaya başladı.
Özellikle karadeniz bölgesinde palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürürken, Bursa'da yaşanan olay ilgi çekti.
Ağa köpek balığı takıldı
Mudanya ilçesi Altıntaş Köyü açıklarında avalanan balıkçıların ağına, fazlaca ağır bir balık takıldı.
Balıkçılar balığın cam göz cinsi bir köpek balığı olduğunu belirledi.
5 metre uzunluğunda ve 500 kilo...
Görenleri şaşkına uğratan köpek balığının 5 metre uzunluğunda ve 500 kilo ağırlığında olduğu tespit edildi.
İlk kez Altıntaş açıklarında bu kadar büyük köpek balığının yakalandığını gören vatandaşlar şaşkınlığa uğrarken bol bol fotoğraf çektirdi.
Dev balık çıkarıldığı sahilden iş makinesi yardımıyla kaldırıldı.
Bursa'daki balıkçının ağına köpek balığı takıldı ViDEO