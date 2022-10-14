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Bursa'daki balıkçının ağına köpek balığı takıldı

Bursa'daki balıkçının ağına köpek balığı takıldı

Mudanya açıklarında avlanan balıkçı, 5 metre uzunluğunda ve 500 kilo ağırlığında bir köpek balığı yakaladı. Görenleri şaşkına çeviren köpek balığı vinç ile kaldırıldı.