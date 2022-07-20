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    Bursa'daki gelin ve damat, antika konvoyuyla tur attı

    Amerika'dan getirilen araçları düğünleri için kiralayan çift, antika araç modelleriyle şehri turladı.
    • 20.07.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 10:58
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    Bursa'daki gelin ve damat, antika konvoyuyla tur attı

    Bursa'daki düğün konvoyunda alışılmadık görüntüler ortaya çıktı.

    Klasik araç hayranı çift, düğününde antika otomobillerden oluşan konvoy yaptı.

    Amerika’dan getirilen 1959 model Cadillac, 1959 Plymouth ve 1955 model Chevrolet otomobiller, dünyaevine giren Özay ve Sümeyra Balkan çifti tarafından kiralandı.

    Antika araçla şehirde turladılar

    Düğün aracı olarak kiralanan 3 antika araçla gelin ve damadın aileleri de şehir turu attı.

    Gelin alma merasiminden sonra Bursa caddelerinde klasik otomobillerden oluşan konvoyunu görenler ise gözünü araçlardan alamadı.

    Bursa'daki gelin ve damat, antika konvoyuyla tur attı VİDEO

    Bursa daki gelin ve damat, antika konvoyuyla tur attı #1

    "Ayrı bir anı olması gerektiğini düşünüyorum"

    Mutlu gününü antika araçlarla renklendiren Özay Balkan, ”Uzun süredir antika araçlara ilgim vardı. Farklılıkları seviyorum. Bunun da bizim için ayrı bir anı olması gerektiğini düşünüyordum. Antika araçları kiralamak eşimle ikimizin düşündüğü ortak bir fikirdi. Bundan dolayı böyle bir karar aldık.” şeklinde konuştu.

    Bursa daki gelin ve damat, antika konvoyuyla tur attı #2

    Bursa daki gelin ve damat, antika konvoyuyla tur attı #3

    Bursa daki gelin ve damat, antika konvoyuyla tur attı #4

    Bursa daki gelin ve damat, antika konvoyuyla tur attı #5

    Bursa daki gelin ve damat, antika konvoyuyla tur attı #6


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