Bursa'daki gizli kahraman, 3 mahallenin 100 bin TL'lik borcunu ödedi

Her sene kentin farklı bölgelerinde hayır işlediği duyulan ismi bilinmeyen kişi, bu kez girdiği 3 mahallede eczaneye yapılan veresiye borçlarını ödedi.

Bursa'da her Ramazan ayında ortaya çıkan hayırsever, bu kez Yıldırım ilçesinde belirdi.

Gizli kahraman Hacivat, Şirinevler ve Demetevler mahallelerinde durumu olmayan vatandaşların eczaneye yaptığı veresiye borçlarını tek tek ödedi.

İsmini açıklamadan mahalleden ayrılan kişinin, 3 mahalledeki 20 eczaneye toplamda 100 bin TL ödediği ortaya çıktı.

"Allah razı olsun"

Borçlarını ödeyen kişiye hayır dua eden vatandaşlar, "Eczaneye borcumuz vardı. Bir hayırsever gelip borçları ödemiş. Kendisinden Allah razı olsun." dedi.

"İsmini açıklamadan ayrıldı"

Böyle bir olayla ilk kez karşılaştıklarını belirten eczacılar ise, "Hayırsever bir anda ortaya çıktı. Borcu olup da ödeyemeyenlerin listesini istedi. Biz de çıkarttık. Veresiye defterinde ismi olanların bakiyelerini ödeyerek ismini açıklamadan ayrıldı. İnşallah böyle hayırseverlerin sayısı artar." şeklinde konuştu.

Hacivat Mahalle Muhtarı Hayrettin Aygün, "Bir hayırseverimiz Hacıvat ve çevre mahallelerde borcu olup da ödeyemeyen bütün vatandaşların borcunu ödemiş. İnşallah böyle hayırseverlerin sayısı artar, mahallemizde bakkal borcu olan vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımıza da başka hayırseverlerin el uzatmasını bekliyoruz." dedi.

Eczane kapısına 'borcunuz ödendi' yazısı asıldı

İHA'nın haberine göre, eczacılar ise işyerlerinin camlarına "Buradaki veresiye borçlar hayırsever bir kişi tarafından ödenmiştir" notunu astı.