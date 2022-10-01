Bursa'daki Göçebe Oyunları'na bugün 200 bin kişi katıldı

Bursa'daki Göçebe Oyunları'na bugün 200 bin kişi katıldı

4. Dünya Göçebe Oyunları'nda müsabakaları izlemek ve kültürel faaliyetlerde deneyimler yaşamak için bugün İznik Gölü kıyısındaki alana 200 bin kişi giriş yaptı.

4. Dünya Göçebe Oyunları Bursa'da devam ediyor...

İlk 3'üne Kırgızistan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonun dördüncüsü, Bursa'nın İznik ilçesindeki İznik Gölü'nün kıyısında gerçekleştiriliyor.

"Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla organize edilen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele ediyor.

Bursa'daki Göçebe Oyunları'na bugün 200 bin kişi katıldı VİDEO

Oyunların 3'üncü günü

Oyunlarda bugün 3. gün geride kaldı.

Oyunların üçüncü gününde atlı okçuluk, alış güreşi, kapışmalı aba güreşi, kökpar-kökbörü, şalvar güreşi ve kuraş müsabakaları yapıldı.

Hem spor hem kültürel etkinlikler

Organizasyon, spor müsabakalarının yanı sıra kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Oyunlar için hazırlanan alanda, el sanatları atölyeleri, yöresel tanıtım çadırları ile uygulamalı atölyelerde vatandaşlar, kültür ve sanat alanında farklı deneyimler yaşıyor.

Gastronomi bölümünde evrensel tatları deneyimleyecek misafirler, İznik Köylü Pazarı'ndan alışveriş yapabiliyor.

Çocuklar eğlenceli vakit geçiriyor

Ayrıca katılımcılara yöresel ikramlarda da bulunuluyor.

Binicilik, okçuluk, geleneksel çocuk oyunları, çocuk obası sanat atölyeleri, izcilik ve hippoterapi (atlı terapi) alanlarında özellikle çocuklar, eğlenceli anlar yaşayarak dolu dolu zaman geçiriyor.

3. günde 200 bin kişi katıldı

Birbirinden zorlu mücadeleler, yaşama fırsatı az deneyimler ve birbirinden etkileyici kültürel etkinlik için vatandaşlar organizasyon alanına adeta akın etti.

İznik Gölü kıyısındaki organizasyn alanında bugün adeta iğne atsan yere düşmez deyimi gerçek oldu.

Otopark alanında yüzlerce araç yer bulabilmek için yarışırken vatandaşlar etkinlikten etkinliğe koştu.

Organizasyon verilerine göre bugün 200 bin kişi oyunlara katılmak için alana geldi.