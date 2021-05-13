Bursa'daki gölete düşen kedi, hayvanseverler tarafından kurtarıldı

Düştüğü göletten çıkamayan gözü görmeyen kedi, parktaki 3 kişi tarafından kurtarılmasının ardından elektrikli ısıtıcı ile ısıtıldı.

Dün akşam Bursa'nın İnegöl ilçesi Hikmet Şahin Kültür Park'taki göletin yanından geçen Tevfik Demirhan, Oğuz İlhan ve Bedri Boyrat, kedi sesleri geldiğini duydu.

3 arkadaş, bir kedinin gölette mahsur kaldığını fark etti. Suya giren Demirhan, görmeyene kediyi kurtardı.

Islanan kedi battaniye ile sarıldı, ardından ısıtıcı ile ısıtıldı. Daha sonra kedi, İnegöl Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim edildi.

"SUYA GİREREK ALDIM"

Suya girerek kediyi kurtaran Tevfik Demirhan, "Akşam yürüyüş yapıyorduk, bir kedi sesi duyduk, dikkatli baktığımda suyun içinde bir kedi olduğunu gördüm. Suya girerek kediyi aldım. Belediyemizin veteriner hekimlerini bekliyoruz. Kedinin gözünde enfeksiyon oluşmuş, kedinin hırıltısı çok fazla büyük ihtimalle üşütmüş." dedi.

































