Aracına binen yolcularından güler yüzünü esirgemeyen otobüs şoförü, yazdığı şiirlerle ve binen yolcularına 'Hoş geldin' demesiyle herkese kendini sevdirdi.

Bursa'da uzun yıllar yaptığı pazarcılık işinden emekli olan 55 yaşındaki Ramazan Gültekin, emekliliğinin ardından şoförlüğe başladı.

Şehir içi özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Gültekin, çevresindekiler tarafından güler yüzlü haliyle tanındı.

Kibarlığı ve beyefendi şahsiyetiyle bilinen Ramazan Gültekin, şoförlüğünü yaptığı özel halk otobüsüne binen her yolcuyu, yaşlarına bakmaksızın, "Hoş geldiniz" diyerek karşılıyor.

YOLCULAR, KİBAR ŞOFÖRÜN YOLUNU GÖZLÜYOR

İnen yolcuları ise "Güle güle" diyerek uğurluyor. Yolcular bu kibar ve nazik şoförün yolunu gözlüyor. Sadece onun otobüsüne binebilmek için sefer saatlerini bekleyenler bile var. Çevresindeki herkes kibar şoförü ismiyle tanımıyor.

Bursa'daki güler yüzlü şoförün adı, 'Hoş geldin şoför' olarak biliniyor VİDEO



'HOŞ GELDİN ŞOFÖR' OLARAK BİLİNİYOR

Herkes onu, "Hoş geldin şoför" olarak biliyor. Ayrıca şiir de yazan nazik şoför, yolculuk esnasında yolcularına şiirler okuyor. Yolcular, her şoförün böyle nazik ve kibar olmasını istiyor.

"HERKES ÇOK MEMNUN"

Pazarcılık işinden emekli olduktan sonra şoförlük yapmaya başladığını ifade eden Ramazan Gültekin, "Ben kendi kendime, bu otobüse binen herkesi (Hoş geldiniz) diye karşılayıp, (Güle güle) diyerek uğurlayacağıma dair söz verdim. Verdiğim sözümü 5 yıl geçmesine rağmen hâlâ tutuyorum. Otobüsüme binen herkese aynı muameleyi yapıyorum. Beni kimse ismimle bilmez. Herkes beni 'Hoş geldin şoför' olarak tanıyor. Ayrıca şiir de yazıyorum. Yazdığım şiirleri yolculuk esnasında okuyorum. Herkes çok memnun." dedi.



