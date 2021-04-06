Bursa'daki hayvansever ödül koyduğu kayıp köpeğine kavuştu

Arkasından gözyaşı döktüğü kayıp köpeğinin bulunması halinde bin lira ödül vereceğini söyleyen Vedat Ay, iş yerinin bahçesinde köpeğiyle kavuştu.

Bursa İnegöl’de yaşayan Vedat Ay’ın 'Leydi' ismini verdiği Amerikan Cocker cinsi köpeği, Hamidiye Mahallesi'ndeki iş yerinin bahçesindeyken kayboldu.

Önceki gün saat 16.00 sıralarında kaybolan ve 2,5 yıldır baktığı köpeğini sokak sokak gezerek arayan Vedat Ay, sonuç alamadı.

Ay, köpeğini bulana bin lira ödül vereceğini belirtti.

Aramalarını sürdüren Ay, 'Leydi'yi gece saatlerinde iş yerinin bahçesinde buldu.

"KİMİN YA DA KİMLERİN BIRAKTIĞINI BİLMİYORUM"

Ay, "Köpeğimin kayboluşunun 1 gün sonrasında, köpeğim iş yerimin bahçesine bırakılmış. Kimin ya da kimlerin bıraktığını bilmiyorum, fakat köpeğime kavuştuğum için çok mutluyum." dedi.









