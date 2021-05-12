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- Bursa'daki kamyonete yavru kedi sıkışınca herkes seferber oldu
Bursa'daki kamyonete yavru kedi sıkışınca herkes seferber oldu
Park halindeki kamyonetin motoruna sıkışan yavru kedi, mahalleyi ve polis ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra, bu kez aynı aracın amortisörüne daha sonra arka tekerleğine saklandı.
- İHA
- 12.05.2021 - 09:35
- Güncelleme : 12.05.2021 - 10:15
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde bir genç, park halindeki kamyonetin içerisinden kedi sesi geldiğini fark ederek durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi, aracın plakasından sahibine ulaşarak, bölgeye gelmesini istedi.
Aracın sahibinin kaputunu açmasıyla birlikte yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.
BİR YERDEN ÇIKIP DİĞER YERE SAKLANDI
Panikle motor bölümünden çıkan yavru kedi bu kez kamyonetin amortisörüne saklandı.
Vatandaşların uğraşı sonucu amortisörden çıkan yavru kez bu kez de kamyonetin arka lastiğine girdi.
Bursa'da park halindeki aracın motor bölümüne sıkışan kedi ViDEO
KURTARMA ANI KAMERADA
Buradan da çıkartılan kedi, daha sonra kaçarak gözden kayboldu. Yavru kedi ile mahalle sakinlerinin güldüren kovalamacası, kameralar tarafından görüntülendi.