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Bursa'daki kamyonete yavru kedi sıkışınca herkes seferber oldu

Bursa'daki kamyonete yavru kedi sıkışınca herkes seferber oldu

Park halindeki kamyonetin motoruna sıkışan yavru kedi, mahalleyi ve polis ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra, bu kez aynı aracın amortisörüne daha sonra arka tekerleğine saklandı.