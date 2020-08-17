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- Bursa'daki kına gecesinde koronavirüs tedbirleri unutuldu
Bursa'daki kına gecesinde koronavirüs tedbirleri unutuldu
Ele ele tutuşup halay çekenlerin görüntüleri, tepkilere neden oldu.
- DHA
- 17.08.2020 - 09:46
- Güncelleme : 17.08.2020 - 09:46
Bir eğlencede daha koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.
Bursa'da sokakta yapılan kına gecesinde, sosyal mesafe ve maske kuralları uygulanmadı.
Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde dün akşam yapılan kına gecesine yaklaşık 300 kişi katıldı.
EL ELE HALAY ÇEKTİLER
Maske takılmayan ve sosyal mesafeye uyulmayan eğlencede, koronavirüs tedbirleri görmezden gelindi.
Onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği anlardan görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Görüntüleri izleyenler, tedbirlere uymayanlara tepki gösterdi.