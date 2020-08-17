Dolar
7.3882
0.4227%
Euro
8.766
0.5978%
Altın
1950.86
0.3229%
Borsa
1083.83
0%
G. Altın
463.336
0.7006%
Bitcoin
87288.65
0.3685%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C

    Bursa'daki kına gecesinde koronavirüs tedbirleri unutuldu

    Ele ele tutuşup halay çekenlerin görüntüleri, tepkilere neden oldu.
    • DHA
    • 17.08.2020 - 09:46
    • Güncelleme : 17.08.2020 - 09:46
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'daki kına gecesinde koronavirüs tedbirleri unutuldu

    Bir eğlencede daha koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.

    Bursa'da sokakta yapılan kına gecesinde, sosyal mesafe ve maske kuralları uygulanmadı.

    Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde dün akşam yapılan kına gecesine yaklaşık 300 kişi katıldı.

    EL ELE HALAY ÇEKTİLER

    Maske takılmayan ve sosyal mesafeye uyulmayan eğlencede, koronavirüs tedbirleri görmezden gelindi.

    Onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği anlardan görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Görüntüleri izleyenler, tedbirlere uymayanlara tepki gösterdi.

    Bursa daki kına gecesinde koronavirüs tedbirleri unutuldu #1

    Bursa daki kına gecesinde koronavirüs tedbirleri unutuldu #2

    Bursa daki kına gecesinde koronavirüs tedbirleri unutuldu #3

    Bursa daki kına gecesinde koronavirüs tedbirleri unutuldu #4

    Bursa daki kına gecesinde koronavirüs tedbirleri unutuldu #5

    Görüş Bildir