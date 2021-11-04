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- Bursa'daki köpek, yaralı sahibini bir saniye bile yalnız bırakmadı
Bursa'daki köpek, yaralı sahibini bir saniye bile yalnız bırakmadı
Düşmesinin ardından başından yaralanarak kanlar içerisinde kalan adamın vefalı köpeği, her anında yanında oldu.
- İHA
- 04.11.2021 - 18:15
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Cuma Mahallesi Hacı Şahin Sokak'ta alkol alan Murat Y. (45), sokakta yürürken düşerek başını kaldırıma vurdu.
Kanlar içinde kalan adamın imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.
KÖPEĞİ BAŞINDAN AYRILMADI
Sahibinin yaralandığını gören köpek, Murat Y'nin yanına giderek başında bekledi.
TAHKİKAT BAŞLATILDI
Yaralı adam, olay yerine sevk edilen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.