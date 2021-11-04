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    Bursa'daki köpek, yaralı sahibini bir saniye bile yalnız bırakmadı

    Düşmesinin ardından başından yaralanarak kanlar içerisinde kalan adamın vefalı köpeği, her anında yanında oldu.
    • İHA
    • 04.11.2021 - 18:15
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    Bursa'daki köpek, yaralı sahibini bir saniye bile yalnız bırakmadı

    Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Cuma Mahallesi Hacı Şahin Sokak'ta alkol alan Murat Y. (45), sokakta yürürken düşerek başını kaldırıma vurdu.

    Kanlar içinde kalan adamın imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.

    KÖPEĞİ BAŞINDAN AYRILMADI

    Sahibinin yaralandığını gören köpek, Murat Y'nin yanına giderek başında bekledi.

    TAHKİKAT BAŞLATILDI

    Yaralı adam, olay yerine sevk edilen 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.

    Bursa daki köpek, yaralı sahibini bir saniye bile yalnız bırakmadı #1

    Bursa daki köpek, yaralı sahibini bir saniye bile yalnız bırakmadı #2

    Bursa daki köpek, yaralı sahibini bir saniye bile yalnız bırakmadı #3

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