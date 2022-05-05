Petrol
110.46
0.29%
Euro
15.74
0.54%
Dolar
14.85
0.81%
Altın
903.17
1.41%
Borsa
2471
1.66%
Bitcoin
590.770
1.50%
BTXN Coin
16.11
2.67%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Bursa'daki köy heyetinin düğün kararı çiftleri sevindirdi

    Keles ilçesine bağlı Kozbudaklar köyündeki ihtiyar heyetince alınan kararda, düğünlerde 4 bilezikten fazla takmak, kuaföre kalabalık gitmek, davetiye ve büyük nişan törenleri yasaklandı.
    • 05.05.2022 - 11:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'daki köy heyetinin düğün kararı çiftleri sevindirdi

    İhtiyar heyetinin düğünlerle ilgili açıkladığı karar kimini sevindirirken, kimini üzdü.

    Bursa'nın Keles ilçesi Kozbudaklar köyündeki köy heyeti evlenecek çiftlerin ve ailelerin zor durumda kalmaması için aldığı kararı köy galkına duyurdu.

    4 bilezik dışında takı yasak

    Alınan karalara göre, düğünlerde ve nişanda gelin adaylarına küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram bilezik haricinde başka takı takılmayacak. Takı seti, söz bileziği, arma gibi ziynet eşyalarının takılması yasaklandı.

    Bursa daki köy heyetinin düğün kararı çiftleri sevindirdi #1

    Davetiye ve büyük nişan töreni yapılmayacak

    Düğünlerde davetiye ve şeker haricinde davet hediyesi verilmeyece aynı zamanda büyük nişan yasaklanarak, nişan törenleri aile arasında yapılacak.

    Köyde düğünlerde tavuk alma, baklava alma gibi etkinlikler yapılmayacak. Kuaföre gelin ve kız kardeşleri haricinde kimse götürülmeyecek.

    Sünnet düğünü sonrası sağdıç gezmesi yasak

    Sünnet cemiyetlerinde sağdıçlar mendille, düğünlerde bez ile okunacak. Düğün sonrası sağdıç gezmesi yapılmayacak.

    Bursa daki köy heyetinin düğün kararı çiftleri sevindirdi #2

    Hac dönüşü zemzem ve hurma dışı hediye dağıtılmayacak

    İHA'nın aktarımına göre, hac ve umre dönüşlerinde zemzem ve hurma haricinde başka hediye dağıtılmayacak.


    İlginizi Çekebilir

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!
    Coin Haber

    Günümüz Yatırım Araçları ile Kazanç Sağlayın!

    Rusya: Yarın Azovstal'dan sivil tahliye koridoru açacağız
    Dünya

    Rusya: Yarın Azovstal'dan sivil tahliye koridoru açacağız

    İstanbul'da İETT otobüsünde maske tartışması
    3. Sayfa

    İstanbul'da İETT otobüsünde maske tartışması

    Görüş Bildir