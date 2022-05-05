Bursa'daki köy heyetinin düğün kararı çiftleri sevindirdi

Keles ilçesine bağlı Kozbudaklar köyündeki ihtiyar heyetince alınan kararda, düğünlerde 4 bilezikten fazla takmak, kuaföre kalabalık gitmek, davetiye ve büyük nişan törenleri yasaklandı.

İhtiyar heyetinin düğünlerle ilgili açıkladığı karar kimini sevindirirken, kimini üzdü.

Bursa'nın Keles ilçesi Kozbudaklar köyündeki köy heyeti evlenecek çiftlerin ve ailelerin zor durumda kalmaması için aldığı kararı köy galkına duyurdu.

4 bilezik dışında takı yasak

Alınan karalara göre, düğünlerde ve nişanda gelin adaylarına küpe, yüzük, saat ve 4 adet 20 gram bilezik haricinde başka takı takılmayacak. Takı seti, söz bileziği, arma gibi ziynet eşyalarının takılması yasaklandı.

Davetiye ve büyük nişan töreni yapılmayacak

Düğünlerde davetiye ve şeker haricinde davet hediyesi verilmeyece aynı zamanda büyük nişan yasaklanarak, nişan törenleri aile arasında yapılacak.

Köyde düğünlerde tavuk alma, baklava alma gibi etkinlikler yapılmayacak. Kuaföre gelin ve kız kardeşleri haricinde kimse götürülmeyecek.

Sünnet düğünü sonrası sağdıç gezmesi yasak

Sünnet cemiyetlerinde sağdıçlar mendille, düğünlerde bez ile okunacak. Düğün sonrası sağdıç gezmesi yapılmayacak.

Hac dönüşü zemzem ve hurma dışı hediye dağıtılmayacak

İHA'nın aktarımına göre, hac ve umre dönüşlerinde zemzem ve hurma haricinde başka hediye dağıtılmayacak.