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    Bursa'daki küçük Venedik'te gün batımı büyüledi

    Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen ve "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Gölyazı Mahallesi, gün batımında drone ile görüntülendi.
    • İHA
    • 06.12.2021 - 10:59
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 11:43
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    Bursa'daki küçük Venedik'te gün batımı büyüledi

    Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Gölyazı, Türkiye'nin Venedik'i olarak biliniyor.

    Japonların görülmesi gereken dünyanın sayılı 30 kasabası arasına koyduğu Gölyazı, gün batımında fotoğraf sanatçısı Orhan Turan tarafından görüntülendi.

    Fotoğrafçıların uğrak yeri olan küçük Venedik'in en güzel anlarını görüntüleyen Turan, Gölyazı’nın mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olduğunun altını çizdi.

    KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

    Yaklaşık 2 bin 600 yıl önce hayatın başladığı, nilüfer çiçeği ve balıkçı kadınlarıyla meşhur Gölyazı’ya gün batımında eşlik eden bulutlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

    Bursa'daki küçük Venedik'te gün batımı büyüledi VİDEO


    Bursa daki küçük Venedik te gün batımı büyüledi #1

    Bursa daki küçük Venedik te gün batımı büyüledi #2

    Bursa daki küçük Venedik te gün batımı büyüledi #3

    Bursa daki küçük Venedik te gün batımı büyüledi #4

    Bursa daki küçük Venedik te gün batımı büyüledi #5

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