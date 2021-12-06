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Bursa'daki küçük Venedik'te gün batımı büyüledi

Bursa'daki küçük Venedik'te gün batımı büyüledi

Avrupa'nın en güzel kasabaları arasında gösterilen ve "Küçük Venedik" olarak nitelendirilen Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Gölyazı Mahallesi, gün batımında drone ile görüntülendi.