İHA
Bursa'da eğlenmek isteyen arkadaşlar tatsız bir olay yaşadı.
Nilüfer ilçesindeki bir grup genç lunaparka gitti.
Eğlenmek için lunaparka giden arkadaşlar, Discovery adlı oyuncağa bindi.
Telefonu cebinde unuttu
Oyuncağa binmeye karar veren arkadaş grubundan bir kişi telefonunu yanında unuttu.
Oyuncak hareket ederek yükseldiği sırada telefonun aşağı düşmesi saniye saniye amatör kameralara yansıdı.
Telefon parçalandı
Telefon paramparça olurken, vatandaşlar, "Allah'tan kimsenin üzerine gelmedi" dedi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)