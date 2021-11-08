Sıcak havalardan bunalan vatandaşlar hafta sonu cadde ve meydanlara akın ederken, durumdan memnuniyetini dile getiren emekliler, doğalgaz açmak zorunda olmadıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bursa'daki pastırma sıcaklarında çarşı, pazar ve parklara akın edildi.

Hıncahınç dolan çarşıda vatandaşlar bol bol alışveriş yaparken, esnafın ve pazarcıların da yüzü güldü.

Kasım ayında montlarla sokağa çıkmaya alışık olan vatandaşlar, yazdan kalma günleri görünce tişört ve gömlekle dışarı çıktı.

"SANKİ YENİDEN YAZ GELDİ"

Güneşli ve sıcak havanın tadını doyasıya çıkaran vatandaşlar, "Görüyorsunuz işte sanki yeniden yaz geldi. Havalar ısındı. Bir pastırma yazı daha yaşayacağız inşallah. Kalabalık var ve herkes sokakta. Böyle hava bu mevsimde zor bulunur. Sonbaharda pastırma yazı yaşıyoruz. Bursa'mızda bugün 28 derecelik bir sıcaklık var. Allah milletimize yardım etsin." dedi.

Bursa'daki pastırma sıcakları, emeklileri memnun etti ViDEO



"EN AZINDAN DOĞALGAZ FATIRASI AZ GELİYOR"

Bir başka vatandaş ise, "Havaların ısınması bir kesim için iyi, bir kesim için ise kötü. Ama bizim gibi emekliler için çok, çok iyi. En azından doğalgaz faturaları az geliyor. Kötü tarafı ise, mevsimi zamanında yaşayamamak gibi bir sıkıntı var. Yağışların az ve barajlarda suyun eksik olması, toplum olarak hepimizi düşünceye sevk ediyor. Suyu çok iyi tasarruflu kullanmak lazım." dedi.





GÜVERCİNLER DE SUYUN TADINI ÇIKARDI

Bu arada bazı vatandaşlar güzel havada köpeklerini de gezdirmeyi ihmâl etmedi. Fomara Meydanı'nda ise güvercinler, suda yıkanarak ve yem yiyerek güneşin tadını çıkardı.

ÇARŞAMBADAN SONRA KAR GELİYOR

Öte yandan çarşamba gününden itibaren havaların 10 derece soğuyacağı, bu ay içerisinde Uludağ'a kar yağışının beklendiği öğrenildi.



