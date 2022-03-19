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    Bursa'daki tespihçi, 30 yıldır ekspertizlik yapıyor

    On yıllardır tespih işiyle uğraşan esnaf, tespih ekspertizi de yaparak miras kalan tespihlere değer veriyor.
    • İHA
    • 19.03.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 19.03.2022 - 10:42
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    Bursa'daki tespihçi, 30 yıldır ekspertizlik yapıyor

    Bursa'da tarihi Tahtakale'de tespih ticareti yapan Temel Cengiz, Türkiye'deki tüm tespih ustalarını gezip eserler hakkında bilgi alarak uzmanlaştı.

    Ailesi de 3 kuşaktır tespihçilik yapan Cengiz, şimdi ekspertizlik yapıyor.

    Elindeki tespihin değerini öğrenmek isteyenler Temel Cengiz'in kapısını çalıyor.

    O da 10 lira karşılığında bilirkişilik yapıyor, müşterilerine bilgi veriyor.

    MESLEĞİ DEDEDEN KALMA

    Bu işi 3'üncü kuşak olarak yaptığını ifade eden Temel Cengiz, "Bu işi dedem başlatmış, babam devam ettirmiş. Şimdi bize miras kaldı. Biz de çocuğumuza öğretiyoruz. 30 yıldır aktif olarak tespih işiyle uğraşıyorum. Bu iş benim için bir tutku haline geldi. Severek yapıyorum. Tespihler hakkında daha fazla bilgi edinmek için 10 yıl Türkiye'de gezmediğim il kalmadı. Tüm ustalardan bilgi aldım. Tespihler hakkında ustalaştım. İmalatının yanında ekspertiz hizmeti de veriyorum. Elinde değerli tespihi olduğunu düşünenler bize gelip danışıyor. Biz de onlara değerinin ne kadar olduğunu, hangi malzemeden yapıldığını söylüyoruz. Dükkanımda 150 çeşit üründen yapılmış tespih var bu işi benden sonra da çocuğum devam ettirecek inşallah" dedi.

    50 LİRALIK DA VAR, 10 BİN LİRALIK DA

    Temel Cengiz'in işyerindeki tespih çeşitleri 50 liradan 10 bin liraya kadar değişiyor.

    Bursa daki tespihçi, 30 yıldır ekspertizlik yapıyor #1

    Bursa daki tespihçi, 30 yıldır ekspertizlik yapıyor #2

    Bursa daki tespihçi, 30 yıldır ekspertizlik yapıyor #3

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