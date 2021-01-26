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- Bursa'daki yaralı şahin, tedavi edildi
Bursa'daki yaralı şahin, tedavi edildi
Bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan şahin, hayvan bakım merkezinde tedavi altına alındı.
- DHA
- 26.01.2021 - 17:41
- Güncelleme : 26.01.2021 - 17:44
Bursa'nın İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan bir çiftçi, yol kenarında yaralı halde şahin buldu.
Şahini aracına alan çiftçi, durumu İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
TEDAVİYE ALINDI
Gelen ekipler tarafından teslim alınan şahin, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürülerek tedaviye alındı.