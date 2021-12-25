Otobüste el işi yapan yaşlı adamı görenler gözlerine inanamazken, o anlar kameraya yansıdı.

Bursa’daki bir belediye otobüsüne yolcu olarak binen yaşlı adam önce boş koltuğa oturdu.

Daha sonra poşetinden çıkardığı el işini yapmaya başladı.

EL İŞİ YAPAN YAŞLI ADAMI KAYDA ALDILAR

Bu anlara şahitlik eden diğer yolcular ise gözlerine inanamazken, bu anlar cep telefon kameraları tarafından kaydedildi.

Bursa'daki yaşlı adam, otobüste el işi yaptı VİDEO









