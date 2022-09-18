Bursa'dan Azerbaycan'a görülmemiş destek

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan bir vatandaş, 4 katlı evini Azerbaycan bayrağının renklerine boyadı.

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Nusret Aktaş, Azerbaycan-Ermenistan savaşına dikkat çekmek için İznik sahil yolunda bulunan 4 katlı evini Azerbaycan bayrağının renklerine boyadı.

Azerbaycan vatandaşı Nergiz Aktaş ile evli olan Nusret Aktaş'ın bu davranışı ilçe halkı ve turist olarak İznik'e gelen vatandaşlar tarafından takdir topladı.

Birçok kişi evin önünde hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmiyor.

"Azerbaycan'ın acısı bizim acımızdır"

İHA'ya konuşan apartman sahibi Nusret Aktaş, "Evimizi mantolama yaptırırken Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaş başladı. Eşimle düşündük ve Azerbaycan'a desteğimizi apartmanımıza boyadığımız bayrağımızla gösterdik. Azerbaycan'ın acısı bizim acımızdır. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." dedi.

Azerbaycan'a destek için 4 katlı evini yeşil kırmızı ve maviye boyadı ViDEO