Bursa’ya yağan kar, sokaklarda ilginç görüntülere neden oldu. Kimi sokakta snowboard yaptı, kimi traktörler ile drift yaptı kimi ise kardan adam patlattı.

Yurt genelinde hakim olan kar yağışı bir yönüyle hayatı olumsuz etkilerken, bir diğer yanıyla da insanların doyasıya eğlenmesine neden oluyor.

Bursa’da 3 gündür etkili olan kar yağışı, hem renkli hem de ilginç görüntülere sahne oldu.

SOSYAL MEDYADA YER ALAN GÖRÜNTÜLER

Bir vatandaş, kendisini otomobile bağlayarak sokak üzerinde snowboard ile kaydı.

2 traktör sürücüsü ise kar sebebiyle kayganlaşan kavşakta arka arkaya drift yaptı.

Sokak arasında drift yapan bir otomobil ise vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Bir vatandaşın bahçedeki kardan adamı torpil ile patlatma deneyi gerçekleştirmesi ise şaşırttı.

Bu anlar, sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Bursa'dan kar manzaraları ViDEO

