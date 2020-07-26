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Bursalı damadın gelin arabası yazısı
İznik'te damadın gelin arabasına yazdığı yazı görenleri gülümsetti.
- İHA
- 26.07.2020 - 20:34
Bursa'nın İznik ilçesinde Osman ve Serpil Demirkol çifti dünya evine girdi.
Fakat gelin arabasındaki söz herkesin dikkatini çekti.
"DEZENFEKTAN DÖKTÜM YOLLARINA..."
Düğün arabalarını süsleyen damat Osman Demirkol, aracın üzerine, “Dezenfektan döktüm yollarına korona olmadan gel kollarıma” yazısı yazarak gelin almaya gitti.
Yazıyı görenler baştan şaşırsa da araba arkası yazı herkesi gülümsetti.