Dolar
6.848
0.0657%
Euro
7.9826
0.5529%
Altın
1901.53
0.7465%
Borsa
119201.63
0.1432%
G. Altın
418.837
0.873%
Bitcoin
66143.87
1.0195%
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    Bursalı damadın gelin arabası yazısı

    İznik'te damadın gelin arabasına yazdığı yazı görenleri gülümsetti.
    • İHA
    • 26.07.2020 - 20:34
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursalı damadın gelin arabası yazısı

    Bursa'nın İznik ilçesinde Osman ve Serpil Demirkol çifti dünya evine girdi.

    Fakat gelin arabasındaki söz herkesin dikkatini çekti.

    "DEZENFEKTAN DÖKTÜM YOLLARINA..."

    Düğün arabalarını süsleyen damat Osman Demirkol, aracın üzerine, “Dezenfektan döktüm yollarına korona olmadan gel kollarıma” yazısı yazarak gelin almaya gitti.

    Yazıyı görenler baştan şaşırsa da araba arkası yazı herkesi gülümsetti.

    Bursalı damadın gelin arabası yazısı #1

    Bursalı damadın gelin arabası yazısı #2

    Bursalı damadın gelin arabası yazısı #3

    Bursalı damadın gelin arabası yazısı #4

    Görüş Bildir