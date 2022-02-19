Bursalı esnaf, aradığı huzuru yayla yaşamında buldu

Çocukluğundan bu yana doğayla iç içe olmaktan keyif alan Mehmet Albayrak, salgın sürecinde yerleştiği Düzce'nin Sinekli Yaylası'nda 2 yıldır izole hayat sürüyor.

Salgın sürecini fırsat bilen 43 yaşındaki esnaf Mehmet Albayrak, yaşamını, çok sevdiği doğada sürdürmek için işini ve ailesini Bursa'da bırakarak Beyköy beldesine bağlı 1450 rakımlı Sinekli Yaylası'ndaki evine yerleşti.

YAYLADA SAKİN BİR HAYAT

Albayrak, şehir merkezine 33 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada 2 yıldır sakin bir hayat yaşıyor.

Düzce Safari Offroad Kulübü Başkanı da olan Albayrak, arazi araçlarıyla bölgeye gelen misafirlerini yayla evinde ağırlayarak doğada vakit geçirmelerine imkan sağlıyor. Albayrak, fırsat buldukça Bursa'daki ailesinin yanına gidiyor.

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"5 SAAT UYUDUĞUNUZDA DİNÇ KALAKABİLİRSİNİZ"

Mehmet Albayrak, çocukluğundan beri doğayla iç içe olmayı sevdiğini söyledi.

Salgın döneminde işlettiği lokalin geçici süreyle kapatılmasının üzerine yayladaki evine çıktığını anlatan Albayrak, "Pandemiyi bahane ederek 2 yıldır ikametim burası oldu. Yüzde 90 burada yaşıyorum. Ailem Bursa'da kaldı. Tek başıma kalmama rağmen bir gün olsun canımın sıkıldığını hissetmedim. Doğa, oldum olası bana huzur veriyor. Pandemi de gönlümüzdeki ateşi fitilledi. Burada 5 saat uyuduğunuzda dinç şekilde kalkabilirsiniz." diye konuştu.

"ZAMAN ZAMAN EVDEN ÇIKAMIYORUM"

Bölgede yoğun kar yağışı nedeniyle zaman zaman yolların kapandığını aktaran Albayrak, "Zaman zaman evden çıkamıyorum. Eve girebilmek için 6-7 basamak inmek zorunda kalıyorum. Ne kadar zorlukları da olsa keyifli, huzur verici. Kar yağışı sonrası da yaylanın bekçiliğini yapıyoruz desek yeridir." dedi.

"13 SENEDİR DURUYORUM, SAĞLIĞIM YERİNDE"

Yayla sakini 67 yaşındaki Feraye Yılmaz da 13 senedir yaz-kış yaylada kaldıklarını dile getirerek, "Geçimimizi hayvancılık yaparak sağlıyoruz. Buraya gelmek isteyen gelsin. 13 senedir ben duruyorum. Sağlığımız sıhhatimiz yerinde, yazın yaptığımız erzakları kışın yiyoruz." ifadelerini kullandı.