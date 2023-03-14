Bursalı tatlıcının bıyığı 80 santimetreye ulaştı Bursa'da 'Pala' lakabıyla tanınan tatlıcı, özendiği dedesi gibi olmak için her gün bıyıklarına zeytinyağı sürüp limon sıkıyor.

Bursa’da 40 yıldır tatlıcılık yaparak geçimini sağlayan 55 yaşındaki ‘Pala’ lakaplı Ramazan Demir, dedesine özenip bıyık bırakmaya başladı.

25 yıldır uzattığı bıyığı 80 santimetreye ulaşan Demir, 4 yıl önce kısalttığı bıyıklarını pişman olup tekrar uzattığını söyledi.

Ailesinden pek çok kişinin bıyık bıraktığını söyleyen Ramazan Demir, dedesinin de pala bıyık lakabıyla tanındığını belirtti.

80 santimetreye ulaştı

Dedesine benzemek isteyen Ramazan Demir, “Dedeme özenip bıyık bıraktım. 25 senedir uzatıyorum. 4 yıl önce bir kısalttım ama pişman olup yeniden uzattım. Şu anki uzunluğu 80 santimetre civarında.” şeklinde konuştu.

Özel bakım uyguluyor

Evden çıkmadan önce mutlaka limon sürdüğünü ifade eden Ramazan Demir, “Aylık, haftalık ve günlük bakımı var. Her hafta yumurta akı ve zeytinyağı sürüyorum. Evden çıkmadan mutlaka limon sürüyorum. Limon dik durmasını ve daha canlı görünmesini sağlıyor.” dedi.