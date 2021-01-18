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    Bursalıların kar eğlencesi

    Yaklaşık 45 kadın gece yarısı poşetle karın keyfini çıkarırken, şehrin birçok noktasında da renkli görüntüler yaşandı.
    • İHA
    • 18.01.2021 - 14:09
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 14:24
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    Bursalıların kar eğlencesi

    Aylardır koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle evlerine kapanan Bursalılar, kar keyfini yaşamak için sokaklara çıktı.

    Kestel ilçesine bağlı Orhaniye köyünde toplanan kadınlar keyif yaptı.

    45 KADIN AYNI ANDA KAYDI

    Ellerindeki poşetlerle zincir oluşturan yaklaşık 45 kadın, yokuştan aşağıya kendilerini bırakınca müthiş heyecan yaşadı.

    KEMENÇE ÇALIP OYNADILAR

    Öte yandan Orhaneli ilçesinde de büyük naylonla kayak keyfi yaşayanlar da kamerayla görüntülendi. Dün gece şehir merkezinde kemençe eşliğinde kar yağışını kutlayan ve eğlenenler de 2021'in en renkli görüntülerine imzasını attı.

    Bursalıların kar eğlencesi VİDEO

    Bursalıların kar eğlencesi #1

    Bursalıların kar eğlencesi #2

    Bursalıların kar eğlencesi #3

    Bursalıların kar eğlencesi #4

    Bursalıların kar eğlencesi #5

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