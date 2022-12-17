Bursa’nın barajları alarm veriyor: 1 aylık su kaldı

Kentin su ihtiyacını karşılayan barajlardan Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 2, Doğancı Barajı'nda ise yüzde 35'e düştü. Yağışların olmaması durumunda bölgede 1 aylık suyun kaldığı öğrenildi.

Yurt genelinde yaşanan kuraklık sonrasında yağışların etkili olmaması üzerine kentlerin içme suyunu karşılayan birçok baraj alarm vermeye başladı.

Kuraklık sonrasında İstanbul'un barajlarında tehlike çanları çalarken bir sinyal de Bursa barajları için verildi.

Kentin su ihtiyacının yüzde 85’ini karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajları, son görüntüsüyle korkuya neden oldu.

Su seviyesi düşüşte

Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 35’e düşerken, Nilüfer Barajı’nda ise su oranı yüzde 2 civarlarına kadar düştü.

Geçtiğimiz günlerde Nilüfer Barajı’ndaki suyun tamamı Doğancı Barajı’na aktarıldı.

Nilüfer Barajı yıllık 60 milyon, Doğancı ise 125 milyon metreküp su tutuyor.

Bir aylık su kaldı

İklim değişikliğine bağlı kuraklık etkisini hissettirirken, Bursa’da kış mevsimine girilmesiyle yağışların olmaması durumunda bir aylık suyun kaldığı öğrenildi.

İHA'nın aktarımına göre; susuzluk probleminin yaşanmaması için Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilgili kurumlar tedbirlerini artırdı.

Öte yandan Uludağ'da önümüzdeki haftadan itibaren kar yağışının beklendiği belirtildi.