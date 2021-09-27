2 bin 500 yıllık surların hasar görmesi nedeni ile yıkılmasından ve birinin zarar görmesinden korkan vatandaşlar yetkililere seslendi.

Bursa’nın İznik ilçesinde Bithynia devrinde, M.Ö. 4. yüzyılda inşa edilmeye başlanan surlar, Roma ve Bizans dönemlerindeki yeni eklentilerle yeni şeklini aldı.

İznik’in çevresini beş kenarlı çokgen şekilde kuşatan İznik surlarının uzunluğu, yaklaşık 4 bin 970 metre olduğu biliniyor.

ÖNLEM ALINMASI İSTENİYOR

Yenişehirkapı çevresinde bulunan surların yanındaki yoldan geçen vatandaşlar, kimseye zarar vermeden önlem alınarak onarılmasını istiyor.

Bursa'nın tarihi İznik surları ortadan ikiye ayrıldı VİDEO









"DİĞER BÖLGELERİNİ ONARDILAR"

Yıkılma tehlikesi yaşıyan tarihî surların altından her gün geçen emekli öğretmen Taner Gübre, "Biz bu surların altından yaya olarak geçiyoruz. Yanından araçlar da geçiyor. Bu surlar çatlamış. İlla birilerinin üzerine yıkılması mı bekleniyor? Surların diğer bölgelerini güzel bir şekilde onardılar. O bölge burası kadar işlek değil. Burası daha işlek. Yukarıdan bir taş düşse can kaybı yaşanabilir. Surlar bir an önce tadilattan geçirilmeli" dedi.



