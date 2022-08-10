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    Bursa'nın tarihi Tuz Pazarı'nda gelenek devam ediyor

    Bursa'nın Hanlar Bölgesinde bulunan tarihi Tuz Pazarı'nda gelenek haline gelen aşure dağıtımı, bu sene de devam ettirildi.
    • 10.08.2022 - 16:41
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 17:01
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    Bursa'nın tarihi Tuz Pazarı'nda gelenek devam ediyor

    Bursa'nın en eski pazarlarından birisi olan tuz pazarında 30 yıldır süre gelen aşure dağıtma etkinliği bu sene de gerçekleştirildi.

    Binlerce kişiye aşure dağıtılıyor

    Tuz pazarı esnafı tarafından yapılan bu faliyette binlerce kişiye ücretsiz aşure dağıtımı yapılıyor.

    Tarihi çarşıda aşure etkinliği 30. yılında

    Bursa’nın tarihi Tuz Pazarı’nda 30 yıldır devam eden aşure etkinliği bu yıl da binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

    Esnafın vatandaşa ikramı

    30 yıldır aşure zamanı tarihi Tuz Pazarı’nda esnaflar tarafından yaptırılan kazan  kazan aşureler, vatandaşlara ikram ediliyor.

    Bu yıl da düzenlenen etkinlikte katılım oldukça yoğundu.

    Bursa nın tarihi Tuz Pazarı nda gelenek devam ediyor #1

    ''5 bin kişilik aşure dağıttık''

    Tuz Pazarı esnafı Ümit Altındiş, "Çarşı esnafı tarafından 30 yıldır aşure etkinliği yapıyoruz. Aşuremiz 5 bin kişiliktir. Çarşı esnafının katkılarıyla yapılmaktadır. Halkımızı ücretsiz olarak aşure gününe davet ediyoruz. Allah kabul etsin.’’ dedi.

    Bursa nın tarihi Tuz Pazarı nda gelenek devam ediyor #2

    Tarihi Tuz Pazarı 165 yaşında

    Bursa'daki Tuz Pazarı, daha önceden kumaş, kundura ve tuhafiyeci esnafının yoğun olarak yer aldığı bir çarşı iken, günümüzde hazır giyim esnafı daha ağırlıktadır. Dericilerin ihtiyacı olan tuzların burada satılmasından dolayı bu isim ile anılmıştır. Tarihi pazar 165 yıldır varlığını korumaktadır.

    Bursa nın tarihi Tuz Pazarı nda gelenek devam ediyor #3

    Bursa nın tarihi Tuz Pazarı nda gelenek devam ediyor #4


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