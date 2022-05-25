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    Bursa'nın zirvesinde eriyen karlar, görsel şölen sundu

    Baharın gelişiyle Uludağ'da da karlar erirken, zirvedeki görüntüler kartpostallık manzara sundu.
    • 25.05.2022 - 09:31
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    Bursa'nın zirvesinde eriyen karlar, görsel şölen sundu

    Baharın gelmesiyle birkikte Bursa'nın zirvelerinde de karlar erimeye başladı.

    Uludağ'ın zirvesinin hemen altında yer alan ve kış aylarında buz tutan Kara göl, Kilimli göl, Aynalı göl, Buzlu göl, Heybeli göl, Koğukdere gölü ve Çayırlıdere gölü havaların ısınmasıyla birlikte erimeye başladı.

    7 gölün güzelliği görüntülendi

    Eriyen göllerde mavinin ve beyazın birbirine karıştığı muhteşem manzaralar ortaya çıktı. Uludağ'ın saklı ve gizemli bölgesinde 7 gölün 7 ayrı güzelliği Ünlü dağcı İsmet Şentürk tarafından dron ile görüntülendi.

    Bursa nın zirvesinde eriyen karlar, görsel şölen sundu #1

    Masalsı görüntüler ortaya çıktı

    Her biri deniz seviyesinden ortalama 2 bin 400 metre yukarıda olan buzul göllerin masalsı görüntüleri belgeselleri aratmadı.

    Bursa nın zirvesinde eriyen karlar, görsel şölen sundu #2

    Bursa nın zirvesinde eriyen karlar, görsel şölen sundu #3

    Bursa nın zirvesinde eriyen karlar, görsel şölen sundu #4


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