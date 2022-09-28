Bursa'ya Filipinli gelin geldi

Çalışmak için Filipinler'e giden Faruk Çobanoğlu, burada tanışıp aşık olduğu Grace Marinela Villasenor Red ile evlendi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan Faruk Çobanoğlu, kısa süre önce çalışmak için Filipinler'e gitti.

Burada Grace Marinela Villasenor Red ile tanışan Çobanoğlu, birbirlerine aşık olunca evlilik kararı aldı.

Damadın ailesi, ilk önce Türk adetlerine uygun olarak kızı ailesinden istedi.

Kına yakıldı

Ailenin onay vermesiyle çiftin düğünü, damadın memleketi olan Mustafakemalpaşa'nın Kurşunlu köyünde geleneklere uygun olarak yapıldı.

Düğün töreni öncesi geleneklere göre gelinin eline kına yakıldı. Kayınvalidesi, Filipinli gelininin avcuna altın koyup kına sürdü.

Oyunlar oynandı

Daha sonra nikah töreni ve ardından takı merasimi yapıldı. Düğüne katılan akraba ve yakınları, yeni yuva kuran çifte taktıkları takılarla destek olmaya çalıştı.

Daha sonra çalınan müzik eşliğinde oyunlar oynandı. Türk oyun havalarını çok beğenen Filipinli gelin, saatlerce pistten inmedi.

"Düğünümüz burada oldu, Türkiye’yi çok sevdim"

İHA'nın haberine göre; Türkiye’ye kendisini aşkın getirdiğini belirten Grace Marinela Villasenor Red, "Faruk’la bir birimizi çok sevdik, evlenmeye kara verdik. Düğünümüz burada oldu, Türkiye’yi çok sevdim." dedi.

















