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- Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun biyografisi
Buse Naz Çakıroğlu kimdir? Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun biyografisi
- Haber Merkezi
- 29.07.2021 - 09:33
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde boksta kadınlar 51 kiloda, Buse Naz Çakıroğlu'ndan önemli bir başarı geldi.
Kokugikan Arena'da son 16 turunda Buse Naz, Özbekistan'dan Tursunoy Rakhimova'yla karşılaştı.
25 yaşındaki milli boksör, büyük heyecan sahne olan son rauntta 4 hakemin tam puanını aldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
Buse Naz Çakıroğlu'ndan gelecek madalya haberleri beklenirken Buse Naz Çakıroğlu'nun hayatına dair bilgiler merak konusu oldu.
Peki Buse Naz Çakıroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun biyografisi...
BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?
26 Mayıs 1996 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Buse Naz Çakıroğlu, milli boksörümüzdür.
Üniversite eğitimini Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde tamamlamıştır. 2018 yılında Bulgaristan'da düzenlenen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya, Romanya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.
Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu olan Buse Naz Çakıroğlu, 2019 yılında Rusya'da düzenlenen AIBA Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası'nda ve Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazanmıştır.
Aynı yıl Madrid'de gerçekleşen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda şampiyon olmuş ve aynı zamanda şampiyonanın en iyi kadın boksörü seçilmiştir.
2021 yılında Sırbistan'da düzenlenen 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası'nda Gümüş madalya, Macaristan'da düzenlenen 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda altın madalya elde etmiştir.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları'nda altın madalya kazanan Çakıroğlu, olimpiyatlarda seri başı olma hakkını elde etmiştir.
Çakıroğlu böylece Türkiye'nin organizasyon tarihindeki ilk boks altınını kazanmış ve Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksör olmuştur.