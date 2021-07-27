Busenaz Sürmeneli kimdir? Milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin biyografisi

23 yaşındaki Türk boksör Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Polonyalı rakibini mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Peki milli boksör Busenaz Sürmeneli kimdir? İşte biyografisi...

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Kokugikan Arena'da gerçekleşen boks müsabakalarında 69 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, 39 yaşındaki Polonyalı Karolina Koszewska'yla karşılaştı.

16 turunda Polonyalı rakibi Karolina Koszewska'yı 5-0 yenen milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, olimpiyat tarihimizdeki ilk kadınlar galibiyetimizi alarak çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.

Heyecanlandıran ve oldukça gururlandıran bu gelişmenin ardından Busenaz Sürmeneli'nin hayatına dair bilgiler araştırılmaya başladı.

Peki, Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin biyografisi...

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?

26 Mayıs 1998 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Busenaz Sürmeneli, boksa 10 yaşında başladı.

Trabzon'da yaşayan ve haftada 16 saat spor yapan Sürmeneli, Trabzonspor Kulübü sporcusudur.

Genç boksör, daha önce de Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen 2019 AIBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Vasly Lomachenko'yu idolü olarak gören 23 yaşındaki Sürmeneli'nin gençlere tavsiyesi ise şöyle:

''Siz başlayın spor sizi bırakmaz.''

BUSENAZ SÜRMENELİ BAŞARILARI

