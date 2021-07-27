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- Busenaz Sürmeneli kimdir? Milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin biyografisi
Busenaz Sürmeneli kimdir? Milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin biyografisi
- Haber Merkezi
- 27.07.2021 - 13:35
- Güncelleme : 27.07.2021 - 13:43
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Kokugikan Arena'da gerçekleşen boks müsabakalarında 69 kiloda ringe çıkan Busenaz Sürmeneli, 39 yaşındaki Polonyalı Karolina Koszewska'yla karşılaştı.
16 turunda Polonyalı rakibi Karolina Koszewska'yı 5-0 yenen milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, olimpiyat tarihimizdeki ilk kadınlar galibiyetimizi alarak çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.
Heyecanlandıran ve oldukça gururlandıran bu gelişmenin ardından Busenaz Sürmeneli'nin hayatına dair bilgiler araştırılmaya başladı.
Peki, Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin biyografisi...
BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?
26 Mayıs 1998 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Busenaz Sürmeneli, boksa 10 yaşında başladı.
Trabzon'da yaşayan ve haftada 16 saat spor yapan Sürmeneli, Trabzonspor Kulübü sporcusudur.
Genç boksör, daha önce de Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen 2019 AIBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.
Vasly Lomachenko'yu idolü olarak gören 23 yaşındaki Sürmeneli'nin gençlere tavsiyesi ise şöyle:
''Siz başlayın spor sizi bırakmaz.''
BUSENAZ SÜRMENELİ BAŞARILARI
- 2013 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu
- 2013 Yıldız Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./Macaristan
- 2013 Yıldız Kadınlar Dünya Şampiyonu/Bulgaristan
- 2014 Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyonu
- 2014 Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonu/İtalya
- 2015 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu
- 2015 Genç Kadınlar Dünya Şampiyonu/Tayvan
- 2015 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Macaristan
- 2016 Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonu
- 2016 Genç Kadınlar Avrupa Şampiyonu/Ordu-Türkiye
- 2017 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu
- 2017 Azerbaycan İpekyolu Boks Turnuvası Şampiyonu
- 2017 Polonya Felix Stamm Boks Turnuvası Şampiyonu
- 2017 Büyük Kadınlar Avrupa Birliği Ülkeleri Boks Şampiyonası 2./İtalya
- 2018 Ümitler Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası Şampiyonu
- 2018 Sırbistan Belgrade Boks Turnuvası Şampiyonu
- 2018 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu
- 2019 Ümit Kadınlar Türkiye Şampiyonu / Samsun
- 2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu / İstanbul
- 2019 Ümit Kadınlar Avrupa Şampiyonu / VLADİKAVKAZ- RUSYA
- 2019 / 57. Belgrade Winner Boks Turnuvası Şampiyonu / SIRBİSTAN
- 2019 50. Grand-Prix Usti Nad Labem Turnuvası Şampiyonu
- 2019 Balkan Boks Turnuvası Şampiyonu 69. kg Botevgrad/ Bulgaristan
- 2019 Büyük Kadınlar Avrupa 3. sü İspanya/ Madrid
- 2019 Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonu Ulan -Ude / RUSYA- 69 kg Dünya Şampiyonu
- 2019 Büyük Kadınlar Türkiye Şampiyonu (aynı yıl 2. kez)
- 2019 Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Şampiyonu
- 2020 Macaristan Debrecen Boks Turnuvası Şampiyonu