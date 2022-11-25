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    BUSKİ AÇIKLADI! Sular ne zaman gelecek? 25 Kasım 2022 Bursa su kesintisi ve arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Bursa’da su kesintisi yaşayacak bölgeler hangileri? İşte 25 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 25.11.2022 - 09:00
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    BUSKİ AÇIKLADI! Sular ne zaman gelecek? 25 Kasım 2022 Bursa su kesintisi ve arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 25 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi Ihlamur Sokak ve civarında 25 Kasım 2022 Cuma günü saat 05:00 ile 13:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Yıldırım İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 9. Yavuz Sokak ve civarında 25 Kasım 2022 Cuma günü 10:00 ile 16:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    BUSKİ ARIZA SORGULAMA

    BUSKİ AÇIKLADI! Sular ne zaman gelecek? 25 Kasım 2022 Bursa su kesintisi ve arıza sorgulama #1


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