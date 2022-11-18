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BUSKİ duyurdu! Bursa'da su kesintisi yaşayacak bölgeler hangileri? 18 Kasım 2022 BUSKİ arıza sorgulama

BUSKİ duyurdu! Bursa'da su kesintisi yaşayacak bölgeler hangileri? 18 Kasım 2022 BUSKİ arıza sorgulama

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Bursa’da hangi bölgelerde sular kesildi? İşte 18 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…