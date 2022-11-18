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    BUSKİ duyurdu! Bursa'da su kesintisi yaşayacak bölgeler hangileri? 18 Kasım 2022 BUSKİ arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Bursa’da hangi bölgelerde sular kesildi? İşte 18 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 18.11.2022 - 09:44
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    BUSKİ duyurdu! Bursa'da su kesintisi yaşayacak bölgeler hangileri? 18 Kasım 2022 BUSKİ arıza sorgulama

    BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 18 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    BUSKİ’nin sitesinde yer alan su kesintilerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

    BUSKİ ARIZA SORGULAMA

    BUSKİ duyurdu! Bursa da su kesintisi yaşayacak bölgeler hangileri? 18 Kasım 2022 BUSKİ arıza sorgulama #1


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