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BUSKİ duyurdu! Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Kasım 2022 BUSKİ arıza ve su kesintisi sorgulama

BUSKİ duyurdu! Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Kasım 2022 BUSKİ arıza ve su kesintisi sorgulama

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Bursa’da hangi bölgelerde sular kesildi? İşte 22 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…