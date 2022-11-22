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- BUSKİ duyurdu! Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Kasım 2022 BUSKİ arıza ve su kesintisi sorgulama
BUSKİ duyurdu! Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Kasım 2022 BUSKİ arıza ve su kesintisi sorgulama
- 22.11.2022 - 10:23
BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 21 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Nilüfer İlçesi Minareliçavuş Mahallesi 101. Sokak ve civarında 22 Kasım 2022 Salı günü saat 10:00 ile 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Osmangazi İlçesi Alaşarköy Mahallesi Ayla Sokak ve civarında 22 Kasım 2022 Salı günü saat 09:00 ile 17:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Osmangazi İlçesi Küçükbalıklı Mahallesi 1. Karaman Sokak, 3. Egemen Sokak, 14. Cami Sokak, 4. Can Sokak, Kadi Sokak, 1. Kibar Sokak, 2. Kutlu Sokak, Kaftan Sokak, 10. Kaya Sokak, 1. Kara Sokak, 388. Sokak ve civarında 22 Kasım 2022 Salı günü saat 09:00 ile 30 Kasım 2022 16:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
BUSKİ ARIZA SORGULAMA