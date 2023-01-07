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    BUSKİ su kesintisi! 7 Ocak 2023 Bursa'da su kesintisi olan ilçeler

    BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 7 Ocak 2023 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 07.01.2023 - 13:48
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    BUSKİ su kesintisi! 7 Ocak 2023 Bursa'da su kesintisi olan ilçeler

    BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 7 Ocak 2023 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Mustafakemalpaşa İlçesi Atariye, Hamzabey ve Fevzidede Mahallelerinde 7 Ocak 2023 Cumartesi günü saat 09:00 ile 15:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Osmangazi İlçesi Sırameşeler Mahallesi Sakarya Sokak ve civarında 7 Ocak 2023 Cumartesi günü saat 12:00 ile 13:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Nilüfer İlçesi Minareliçavuş Mahallesi Minareliçavuş Caddesi ve civarında 7 Ocak 2023 Cumartesi günü saat 12:40 ile 13:40 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    BUSKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA

    BUSKİ su kesintisi! 7 Ocak 2023 Bursa da su kesintisi olan ilçeler #1


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