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BUSKİ su kesintisi! 7 Ocak 2023 Bursa'da su kesintisi olan ilçeler

BUSKİ su kesintisi! 7 Ocak 2023 Bursa'da su kesintisi olan ilçeler

BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Peki Bursa’da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte 7 Ocak 2023 su kesintisi ve arıza sorgulama…