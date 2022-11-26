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    BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama! 26 Kasım 2022 Bursa'da su kesintisi olan ilçeler!

    BUSKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Bursa’da su kesintisi yaşayacak bölgeler hangileri? İşte 26 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 26.11.2022 - 09:04
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    BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama! 26 Kasım 2022 Bursa'da su kesintisi olan ilçeler!

    BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Bursa’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleleri BUSKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Bursa’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde sular kesildi?” sorusunu sormaya başladı. İşte 26 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Bursa’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Bursa’da su kesintisi yaşayan ilçelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

    BUSKİ ARIZA SORGULAMA

    BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama! 26 Kasım 2022 Bursa da su kesintisi olan ilçeler! #1


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