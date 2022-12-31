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    Bütün yıla tesir ediyor! Bu duayı 1 kere okuyana tüm kapılar açılıyor...

    Yeni yılın huzurlu ve sağlıklı geçmesi için bu gece dualar edilecek. İşte yılbaşında okunan ve bütün yılı etkileyecek fazilete sahip yeni yol duası...
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2022 - 13:18
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    Bütün yıla tesir ediyor! Bu duayı 1 kere okuyana tüm kapılar açılıyor...

    Bir yıl daha iyi ve kötü tecrübelerle sona eriyor... Yeni bir yılın başlangıcında geçirdiği ömrün daha hayırlı olmasını dileyen Müslümanlar, Rabb'ine dua ediyor.

    Hayatın bitmeye yaklaştığı her geçen gün bilmeden veya bilerek işlediğimiz tüm günahlar için Allah’a yakararak, yürekten pişmanlığımızı dile getirip tövbe ederek temizlenmeliyiz.

    Yeni bir yıla girerken sağlık, huzur ve mutluluk için hangi dualar okunur sorusu gündemde yer alıyor.

    Bütün yılın hayırlı geçmesi ve hayırlara vesile olması için İslam alemi ellerini semaya açacak.

    İşte yılın başında okunacak yeni yıl duası...

    Bütün yıla tesir ediyor! Bu duayı 1 kere okuyana tüm kapılar açılıyor... #1

    31 Aralık gecesi edilecek dua

    “Allâhümme ente’l-ebediyyü’l-kadimu’l-hayyü’l-kayyümü’l-kerimü’l-hannânü’l-mennânü.Ve hâzihi sennetün cedidetün.Es’elüke fihe’l-ısmete mine’s-şeytan’r-racimi ve evliyâihi: Ve’l-avne âlâ hâzihi’n-nefsi’l-emmâreti bi’s-sût.Ve”l-istiğale  bi mâ yukarribuni ileyke  yâ ze’-celali ve’l-ikram.”

    Anlamı:

    "Allah’ım! Sen Ebedi ve Kadim’sin:başlangıcı ve sonu olmayan Hayy ve Kayyum’sun.hayat sahibi ve herşeyi kıvamında tutansın.Kerim ve Hannan’sın.sonsuz ikramların ve şefkatin sahibisin.Bu gün yeni seneye giriyoruz.Bu yeni senede,lanetlenmiş şeytanın ve yardımcılarından beni korumanı Senden istiyorum.Ve yine Senden devamlı kötülüğe teşvik eden  nefsimden beni korumanı istiyorum.Ve yine senden beni sana yaklaştıracak işlerle meşgul olmam konusunda bana yardımcı olmanı istiyorum.Ey celal ve ikram sahibi Allah’ım!..”


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