BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDI! On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 2 Ocak On Numara çekilişi sonuç ekranı..

BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDI! On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 2 Ocak On Numara çekilişi sonuç ekranı..

2 Ocak 2023 tarihli On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. İşte noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar..

On Numara 2 Ocak Pazartesi çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Çekiliş sonuçları şans oyunu tutkunları tarafından araştırılmaya başladı.

On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün yapılır. Bu haftanın ilk çekilişi olan Pazartesi çekilişi noter huzurunda yapıldı.

Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın.

10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Bu akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre bir şanslı vatandaş 276.815,75 TL ikramiye kazandı. İşte ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarı..

İşte bu akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar..

2 Ocak 2023 On Numara Çekiliş Sonuçları

2 Ocak 2023 Pazartesi tarihli on numara çekiliş sonuçları belli oldu. İşte kazandıran numaralar..

1 - 2 - 6 - 7 - 12 - 20 - 27 - 30 - 31 - 34 - 37 - 39 - 42 - 43 - 46 - 51 - 53 - 54 - 56 - 59 - 68 - 77