BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDI! On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 6 Ocak On Numara çekilişi sonuç ekranı..

BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDI! On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 6 Ocak On Numara çekilişi sonuç ekranı..

6 Ocak 2023 tarihli On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. İşte noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar..

Şans oyunu tutkunlarının ilgiyle takip ettiği On Numara 6 Ocak Cumartesi çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. Çekiliş sonuçları internette araştırılmaya başladı.

On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün gerçekleştirilir. Bu haftanın ikinci ve son çekilişi olan Cuma çekilişi noter huzurunda yapıldı.

Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın.

10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre bir şanslı vatandaş 322.668,70 TL'lik ikramiye kazandı.

İşte dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar..

6 Ocak 2023 On Numara Çekiliş Sonuçları

1 - 2 - 6 - 14 - 16 - 19 - 27 - 30 - 51 - 52 - 53 55 - 59 - 60 - 61 - 63 - 64 - 66 - 71 - 73 - 75 - 79