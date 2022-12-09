BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDI! On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Aralık On Numara çekilişi sonuç ekranı..

BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDI! On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Aralık On Numara çekilişi sonuç ekranı..

9 Aralık 2022 tarihli On Numara çekiliş sonuçları belli oldu. İşte noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar..

Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği On Numara 9 Aralık Cuma çekilişi bugün gerçekleştirildi. Çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı.

On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 gün yapılır. Bu haftanın ikinci ve son çekilişi olan Cuma çekilişi noter huzurunda yapıldı.

Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın.

10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Bu akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre bir şanslı vatandaş 919.354,40 TL ikramiye kazandı..

İşte bu akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar..

9 Aralık 2022 On Numara Çekiliş Sonuçları

2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 16 - 20 - 24 - 28 - 35 - 38 - 39 - 42 - 44 - 47 - 52 - 55 - 56 - 61 - 73 - 74 - 78