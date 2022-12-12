BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDI! Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 11 Aralık Şans Topu çekilişi sonuç ekranı..

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 11 Aralık 2022 Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu..

Şans Topu haftada 2 gün çekilmektedir. Her hafta Çarşamba ve Pazar günleri çekilişi yapılan Şans Topunda 11 Aralık tarihli çekiliş dün akşam gerçekleştirildi.

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden ise 1 numara çekilir. Dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre 1 vatandaş tüm sayıları bilerek büyük ikramiye kazandı.

Dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre 5+1 kategorisinde tüm numaraları doğru bilen 1 şanslı vatandaş 666.705,35 TL'lik ödülün sahibi oldu. İşte dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazananlar ve kazandıkları ikramiye miktarı..

11 Aralık 2022 Şans Topu sonuçları

Şans Topu 11 Aralık çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar belli oldu. İşte şanslı numaralar;

5 - 18 - 19 - 27 - 33 - 13