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    • BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDI! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 5 Ocak Süper Loto çekilişi sonuç ekranı..

    BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDI! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 5 Ocak Süper Loto çekilişi sonuç ekranı..

    5 Ocak tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. İşte çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar..
    • 06.01.2023 - 00:23
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    BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDI! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 5 Ocak Süper Loto çekilişi sonuç ekranı..

    Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün yapılmaktadır.

    Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği Süper Loto 5 Ocak Perşembe çekilişi bu akşam gerçekleştirildi.

    Bu haftanın ikinci çekilişi olan 5 Ocak 2023 tarihli çekiliş bugün akşam saat 21.30'da noter huzurunda yapıldı.

    Büyük ikramiyenin 53.081.219,65 TL olduğu gecede 6 bilen bir şanslı vatandaş büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarı..

    BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDI! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 5 Ocak Süper Loto çekilişi sonuç ekranı.. #1

    İşte bu akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar..

    5 Ocak 2023 Süper Loto Çekiliş Sonuçları

    5 - 15 -  17 - 43 - 48 - 53


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