BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDI! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 5 Ocak Süper Loto çekilişi sonuç ekranı..

5 Ocak tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. İşte çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar..

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün yapılmaktadır.

Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği Süper Loto 5 Ocak Perşembe çekilişi bu akşam gerçekleştirildi.

Bu haftanın ikinci çekilişi olan 5 Ocak 2023 tarihli çekiliş bugün akşam saat 21.30'da noter huzurunda yapıldı.

Büyük ikramiyenin 53.081.219,65 TL olduğu gecede 6 bilen bir şanslı vatandaş büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarı..

İşte bu akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar..

5 Ocak 2023 Süper Loto Çekiliş Sonuçları

5 - 15 - 17 - 43 - 48 - 53