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- BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDI! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 5 Ocak Süper Loto çekilişi sonuç ekranı..
BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDI! Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 5 Ocak Süper Loto çekilişi sonuç ekranı..
5 Ocak tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. İşte çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar..
- 06.01.2023 - 00:23
Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç gün yapılmaktadır.
Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği Süper Loto 5 Ocak Perşembe çekilişi bu akşam gerçekleştirildi.
Bu haftanın ikinci çekilişi olan 5 Ocak 2023 tarihli çekiliş bugün akşam saat 21.30'da noter huzurunda yapıldı.
Büyük ikramiyenin 53.081.219,65 TL olduğu gecede 6 bilen bir şanslı vatandaş büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarı..
İşte bu akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar..
5 Ocak 2023 Süper Loto Çekiliş Sonuçları
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